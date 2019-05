De grandes retrouvailles pour souligner 50 ans de rayonnement en loisir

Au cours de la prochaine année, il n’y a pas que le cinquantième anniversaire du Cégep de Rivière-du-Loup qui sera souligné, mais aussi celui de son programme phare en Gestion et intervention en loisir.

Les anciens et actuels étudiants et enseignants du programme, aujourd’hui éparpillés aux quatre coins du Québec et même plus loin, seront invités à célébrer ces cinquante ans de rayonnement lors d’un rassemblement amical, le samedi 12 octobre prochain.

Aussi énergique et rigoureux qu’à ses débuts, le programme technique en Loisir fait partie des premiers à avoir été proposés dès l’ouverture du Cégep en septembre 1969. Inspiré par le savoir-faire du Foyer-Patro en matière de loisirs communautaires, un programme de niveau postsecondaire en Loisirs et sports avait même commencé à être offert à l’École des métiers en 1967, préparant le terrain pour la création du Cégep deux ans plus tard.

Depuis, tout près de 2 000 étudiants québécois et étrangers ont obtenu leur diplôme dans ce populaire programme qui, après quelques refontes, porte aujourd’hui le nom de « Gestion et intervention en loisir ». Le Département de loisir contribue encore à la renommée du Cégep, grâce à la qualité de son enseignement et à la diversité de ses cheminements. Par leur créativité, leur entrain et leur sens naturel de l’organisation, ses étudiants colorent la riche vie socioculturelle de l’établissement et, plus largement, de la ville.

RASSEMBLEMENT



Afin de renouer avec leurs anciens camarades de classe et se rappeler d’heureux souvenirs, les étudiants et les enseignants qui ont usé les bancs du Département sont invités à prendre part à de grandes retrouvailles, le 12 octobre prochain. En après-midi, les participants pourront revivre leur jeunesse en sillonnant les corridors du Cégep, embarquer pour un tour guidé des lieux mythiques de la ville en autobus et visiter une exposition historique composée de divers objets et photographies historiques. En soirée, l’action se transportera à l’Hôtel Universel, où un cocktail précèdera un souper animé et une soirée musicale.



Les étudiants et enseignants de toutes les époques peuvent réserver leur billet, au cout de 50 $, à l’adresse https://50-loisir.eventbrite.ca. Pour tout savoir sur les activités et faire partie de la communauté, ils sont invités à suivre la page de l’évènement sur Facebook.

Dans la réalisation de ce rassemblement historique, le Cégep de Rivière-du-Loup compte sur la collaboration de l’Unité régionale de loisir et de sport du Bas-Saint-Laurent ainsi que de la Ville de Rivière-du-Loup.