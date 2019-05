La Ville de Rivière-du-Loup convie les citoyens à des activités plein air et bon temps

La Ville de Rivière-du-Loup convie la population à diverses activités en plein air ou familiales ces prochains jours. Classique distribution d’arbres et de compost, premier concert sous le nouveau pavillon couvert du parc Vézina, fête des voisins et boite festive, dimanche en famille, fête de la pêche et vente-débarras… Tous les prétextes sont bons pour mettre le nez dehors !

Un moment couru année après année pour reverdir son terrain, le Rendez-vous du Carré Dubé se tiendra le samedi 1er juin, de 9 h à 12 h. Quelque 40 litres de compost seront disponibles par personne, jusqu’à épuisement des réserves. Des mélèzes, des cèdres, des érables rouges, des merisiers et des chênes rouges seront également distribués, en collaboration avec le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, l’Association forestière bas-laurentienne et les groupements forestiers de la région.

Lors de l’inauguration du nouveau pavillon couvert du parc Vézina de Saint-Ludger, les bénévoles à l’origine du projet confirmaient leur souhait que l’installation puisse accueillir, comme les kiosques d’autrefois, des musiciens pour des performances en plein air. Chose promise, chose due, un concert de l’Harmonie de Rivière-du-Loup se tiendra sous le pavillon, le 8 juin prochain à 13 h 30, mais sera annulé en cas de pluie. Apportez vos chaises ou couvertures !

Le 8 juin, les citoyens sont conviés à socialiser avec les gens de leur quartier ou rue, à l’occasion de la Fête des voisins. Pour soutenir les efforts des organisateurs, la Ville leur offre gratuitement une boite festive contenant 4 douzaines de hotdogs, des condiments, des breuvages pour enfant et des surprises ! La réservation d’une boite permet en outre de participer à un concours pour ajouter à sa fête entre voisins un jeu gonflable pour la journée, offert gracieusement par Diodon. Les boites festives, disponibles en quantité limitée, doivent obligatoirement être réservées d’ici le 4 juin au 418 867-6678 et doivent être récupérées le 8 juin au matin.

Le 9 juin se déroulera au Centre Premier Tech le dimanche en famille, de 10 h à 15 h. Cette journée permettra aux familles de la région de profiter d’une multitude d’activités qui seront pratiquement toutes gratuites, tels des jeux gonflables, un parc intérieur d’amusement pour les tout-petits, un vide-grenier, un diner hotdogs à prix populaire et en nouveauté, un jeu d’évasion ouvert à toute la famille.

La fin de semaine de la fête des voisins est également le prétexte chaque année d’une vente-débarras et bazar sans permis, qui sont donc autorisés les 8 et 9 juin. Afin de bénéficier de la visibilité gratuite qu’offre la Ville, les adresses doivent être inscrites d’ici le 31 mai au Service de l’urbanisme, à [email protected] au 418 867-6699.

Partout au Québec, cette fin de semaine est aussi le théâtre de la Fête de la pêche, qui permet à toute personne de pêcher à la ligne sans permis, dans les lacs et rivières. Afin d’optimiser l’expérience locale, la rivière du Loup sera ensemencée d’ombles de fontaine. Tant les néophytes que les pêcheurs aguerris pourront s’adonner à cette activité de plaisance fort appréciée à l’approche de l’été.

En terminant, rappelons que le Carrefour d’Initiatives Populaires tient la Bouffe Troc au Marché public Lafontaine le 6 juin prochain. Un évènement unique à ne pas manquer; une occasion de plus de festoyer en plein air, sous le chapiteau.