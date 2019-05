Dans l'œil du dragon à la sauce Pat BBQ

L'effet dragon se fera-t-il sentir pour l'entreprise Pat BBQ de L'Isle-Verte? Chose certaine, l'entrepreneur Patrick Couturier effectuera un passage remarqué lors du dernier épisode de la saison de l'émission Dans l'œil du dragon, diffusée le 5 juin sur les ondes d'ICI Radio-Canada télé.

«Ils m'ont gardé comme dessert!», lance à la blague Patrick Couturier dont les sauces, épices et côtes levées maintes fois primées lors de compétitions internationales ont littéralement propulsé Pat BBQ depuis son lancement, en août 2015. Outre les Dominique Brown, Isabèle Chevalier, Nicolas Duvernois et Marie-Josée Richer, Richard Voyer, vice-président exécutif et chef de la direction de Soprema une entreprise manufacturière d’envergure internationale partagera le plateau à titre de dragon invité.

«Ce sera pour nous une occasion en or de faire découvrir notre entreprise Pat BBQ à des centaines de milliers de téléspectateurs de partout au Canada mercredi le 5 juin à 20 h », de déclarer Patrick Couturier. L'apparition au petit écran coïncidera d'ailleurs avec la mise en ligne d'un tout nouveau site Web pour présenter les différents produits de Pat BBQ, les points de vente, différentes recettes et même avec la possibilité de conclure des achats en ligne.

Dès cet été, la production des sauces et épices Pat BBQ sera assurée directement à la nouvelle usine de L'Isle-Verte. Lors de la phase subséquente, suivront les côtes levées et autres produits qui pour le moment sont concoctés au Centre de développement bioalimentaire du Québec (CDBQ) à La Pocatière.



À PROPOS DE PATBBQ

PAT BBQ est une entreprise agroalimentaire spécialisée dans le développement de sauces, d'épices, viandes fumées et côtes levées. Ses produits sont disponibles dans près de 300 points de vente, principalement au Québec. Présentement, l'entreprise emploie une vingtaine de personnes, la moitié affectées à la production et l'autre aux événements spéciaux (foires, festivals et autres).