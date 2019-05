Projet d’inventaire du patrimoine bâti dans la MRC des Basques

Grâce à une Entente de développement culturel (EDC) entre la MRC des Basques et le gouvernement du Québec, la MRC des Basques amorcera très prochainement son premier inventaire du patrimoine bâti. Un appel à la population sera d’ailleurs bientôt lancé pour impliquer les citoyens des 11 municipalités du territoire dans le processus.

La Ville de Trois-Pistoles et la Municipalité de Saint-Jean-de-Dieu ont déjà effectué, il y a quelques années, l’inventaire du patrimoine bâti de leurs artères principales. Le présent projet couvrira toutes les municipalités des Basques et ne se limitera pas aux artères principales. Il bonifiera au besoin les données connues et il intègrera les bâtiments agricoles et secondaires jugées d’intérêt patrimonial. La commission agricole des Basques soutient d’ailleurs financièrement le volet agricole.

L’inventaire technique sera effectué par une firme spécialisée dans le domaine tandis que les données historiques (photos d’archives, petite histoire du bâtiment et personnages qui lui sont liés) seront compilées par la Société d’histoire et de généalogie de Trois-Pistoles (SHGTP). L’ensemble de ces données sera par la suite intégré dans le Répertoire du patrimoine culturel du Québec. Des appels d’offres pour l’inventaire seront bientôt lancés et un appel aux citoyens sera fait via divers médium de communication pour constituer une première liste de bâtiments d’intérêts. Le projet s’étendra jusqu’en 2020.

Les données recueillies serviront entre autres à cibler les zones d’intérêt du territoire. Elles seront par la suite identifiées dans le Schéma d’aménagement et de développement révisé (SADR) de la MRC des Basques. La révision du SADR est en cours depuis 2018. Pour plus d’information sur le projet d’inventaire, appelez au 418 851-3206 poste 3134.