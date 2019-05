Guy Caron invite les groupes de 50 ans et plus à appliquer au programme «Nouveaux Horizons pour les aînés»

Le député de Rimouski-Neigette—Témiscouata – Les Basques souhaite rappeler à la population que le programme «Nouveaux Horizons pour les aînés» offre un financement intéressant pour des projets conçus par et pour les aînés.

«Depuis octobre 2015, c’est 963 982 $ de subventions qui ont été accordées à travers le territoire pour financer 64 projets. Cet argent permet de créer des programmes de bénévolat, de sensibilisation, d’inclusion sociale, et plus encore. C’est un investissement qui bénéficie à toute la communauté et je veux m’assurer que les gens en profitent», explique Guy Caron.

L’équipe du député fédéral, à Rimouski et à Dégelis, est disponible pour accompagner les structures intéressées dans leurs démarches, et entrera en contact avec celles-ci pour les encourager à appliquer.

«Nous allons envoyer une lettre aux différents clubs de 50 ans et plus de la région, pour aider le plus d’organismes possible à en profiter. C’est important pour moi d’être proactif pour qu’un maximum d’entre eux puisse bénéficier de ces subventions.»

Le programme fédéral «Nouveaux Horizons pour les aînés» offre des subventions allant jusqu’à 25 000 $ dans le cadre du «Volet Projets communautaires» ou jusqu’à 5 000 $ dans le cadre de «l’Initiative des petites subventions». Pour la première fois cette année, les demandes de financement peuvent être soumises par courriel.

Cette année, les organismes sont invités à présenter une demande de financement selon trois priorités du programme : prévenir les abus et la fraude envers les personnes âgées, favoriser un vieillissement en santé, aborder la question de la démence et lutter contre l’âgisme en milieu de travail.