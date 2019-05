Laval-Rimouski : un coup de pédale à la fois pour la recherche sur l’AVC

Depuis le 30 mai jusqu'au 7 juin, Geneviève Morel enfourche son tricycle pour franchir les 576 kilomètres entre les villes de Laval et Rimouski afin d’amasser des fonds pour la recherche sur l’AVC (accident vasculaire cérébral). «Il y a six ans j’étais condamnée à la chaise roulante. Je n’en reviens toujours pas d’être capable de parcourir tout ça aujourd’hui», a mentionné cette maman survivante d’une hémorragie cérébrale.

Elle était enceinte de six mois, sa vie et celle de son fils Nathan risquaient de prendre fin. Au réveil d’un coma artificiel, Geneviève Morel est restée hospitalisée sans la partie de son crâne qu’on lui avait retirée. Il s’est écoulé plus de 60 jours avant que l’on installe un os synthétique sur sa tête et ainsi assurer sa survie et celle de son bébé, toujours dans son ventre. Après deux ans à l’hôpital Juif de réadaptation à Laval et quatre ans d’entrainement intensif, elle a récupéré 50% de son bras gauche et 80% de sa jambe gauche ce qui lui permet de relever ce défi.

Comptant gagner son combat contre la paralysie, la jeune femme souhaite aussi donner une leçon de persévérance à son fils, lui aussi survivant de cet incident. Avec son défi, elle espère également récolter une somme de 20 000 $ qui servira à la recherche sur l’AVC chez les femmes. «Plus de 7 000 $ ont été amassés jusqu’à maintenant, la grande majorité des dons venant de particuliers», a expliqué Mme Morel. Pour appuyer sa collecte de fonds, elle partagera son périple avec les internautes par le biais de directs Facebook chaque soir de son parcours.

Un cycliste différent par jour accompagnera Geneviève Morel afin d’assurer sa sécurité. Elle prévoit arriver à Rivière-du-Loup le 5 juin prochain. Les gens qui voudront l’appuyer dans son périple pourront la rencontrer à 17 h 30 à la réception de l’hôtel Days Inn. Les personnes qui souhaitent la supporter dans sa collecte de fonds sont également invitées à utiliser le lien suivant : http://support.heartandstroke.ca/site/TR/F19MOF/MOF2019?px=2176441&pg=personal&fr_id=6830&pw_id=1981