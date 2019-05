Le Défi Everest aura son «camp du sommet»

L’École Internationale Saint-François-Xavier se transformera, le temps d'une fin de semaine, en « camp du sommet » pour les participants du Macadam et du Défi Everest en équipe. Un appui important dans la réalisation de l’évènement.

Les participants pourrons donc se reposer à l’intérieur, s'y réchauffer, sans parler de l'accès aux toilettes.

«Pour moi, c’est tout à fait normal de contribuer de cette façon au Défi Everest qui fait la promotion des saines habitudes de vie, de la persévérance, de l’entraide et de l’altruisme, valeurs véhiculées également par notre école», exprime Karine Bernier, directrice de l’École Internationale Saint-François-Xavier.

Grâce à l’École au Sommet en collaboration avec la MRC de Rivière-du-Loup, Mme Bernier à la chance de voir de nombreux élèves de l’école participer et faire leur propre Défi : «J’aime voir les élèves dans la côte et ainsi s’engager pour leur propre santé. Pour certains c’est plus difficile mais tous bénéficient de l’effet d’entraînement. Même les professeurs se sentent interpellés.»