Conférence d’un «gosseux» à la Société d’histoire et de généalogie de Rivière-du-Loup

La Société d’histoire et de généalogie de Rivière-du-Loup tiendra son assemblée générale annuelle, le 30 mai à 19 h 30 à la Maison de la culture de Rivière-du-Loup, lors de la dernière conférence avant l’été. L’invité sera le sculpteur Patrick Lavallée, dit le «Gosseux» de Cacouna.

Comme son surnom l’indique, il est autodidacte. Par conséquent, il n’hésite pas à se qualifier lui-même d’«esprit libre», l’inscrivant même sur ses vêtements. Lors de cette soirée, il improvisera sur la présence de l'art populaire dans l'histoire, les représentations de ce genre ayant pour thème le quotidien, les animaux, la religion, les légendes, les autres gosseux de la région.

M. Lavallée a monté un musée d’art populaire avec ses pièces, créées avec du bois et des objets recyclés, à Cacouna : de La Corriveau à la pendaison des Patriotes, du Bonhomme Sept-Heures au wendigo, en passant par des joueurs de hockey célèbres, tout ce qui a marqué l'imaginaire et l'histoire du Québec s’y retrouve. Parmi la centaine d’œuvres d’art exposées il y en a plusieurs qui sont le fait d’autres «gosseux» dont Félicien Lévesque, Régis Dumont, Pascal Riopel et Réjean Pétrin. La tenue de l’AGA permettra aux membres d’appuyer le travail et les actions menées par le conseil d’administration pendant l’année.