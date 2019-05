Un donateur s’implique pour le Défi Everest à Rivière-du-Loup

Le Fonds philanthropique Catherine Thériault offre un généreux soutien au module Yéti en 2019 et permet à l’organisation du Défi Everest de poursuivre sa mission auprès des jeunes et des familles.

Catherine Thériault a créé ce fonds en 2018 avec pour objectif de soutenir des organismes communautaires, locaux, régionaux ou à l’international qui viennent en aide à des gens de tous âges dans le maintien de leur santé globale par le biais du sport, de saines habitudes de vie et de l’éducation. Elle souhaite seulement venir en aide à ceux qui en ont besoin.

«Le Défi Everest poursuit les mêmes objectifs que moi en matière de saines habitudes de vie. Par le biais des Yétis qui vise spécifiquement les jeunes de 3 à 15 ans, le Défi devient un outil d’éducation aux saines habitudes incontournables pour les familles. Il est essentiel que le cout d’inscription demeure le plus bas possible afin de rester accessible au plus grand nombre. Je suis donc très heureuse que le Fonds philanthropique Catherine Thériault puisse y contribuer», exprime Mme Thériault.

Originaire de Saint-Épiphane et établie dans la région de Québec, elle a par le passé participé au Défi en équipe, convainquant des membres de sa famille et amis de la suivre dans cette aventure qui la ramène pour le plaisir dans sa région natale. Elle soutient également le Défi en tant que membre de La Cordée – Info Dimanche depuis trois ans. Adepte de marche rapide, Mme Thériault participe régulièrement à des compétitions regroupant des athlètes de partout au Québec. Elle encourage les gens, peu importe leur âge, à trouver une activité physique qui leur procure du plaisir, dans lequel ils se sentent à l’aise et qui est facile à intégrer à leur horaire.