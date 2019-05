Lors de l’exposition annuelle du Cercle de Fermières de Saint-Hubert qui avait lieu le 16 mai, Aline Soucy a été élue en tant qu’Artisane de l’année.

La vice-présidente de l’organisme et responsable des Arts textiles a reçu le prix Reconnaissance annuelle. Le Cercle des Fermières de Saint-Hubert a souligné l’implication de ces deux personnes au sein du Cercle et remercie ses exposantes, les généreux commanditaires et les visiteurs qui se sont déplacés à l’exposition.