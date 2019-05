26e Assemblée générale annuelle du Conseil régional de l’environnement du Bas-Saint-Laurent

Le Conseil régional de l’environnement du Bas-Saint-Laurent (CREBSL) convie ses membres à sa 26e Assemblée générale annuelle le jeudi 30 mai de 16 h 30 à 18 h au centre communautaire Père-André-Boutin.

Les participants pourront ensuite souper sur place avant d'assister, à 19 h, à une conférence de Dominique Berteaux, professeur à l'UQAR, à propos des enjeux qu’entraîne le réchauffement climatique sur la biodiversité, un aspect capital de l'équilibre environnemental.

Le conseil d’administration présentera son rapport annuel avec les thèmes de l’énergie, du climat et de la biodiversité en tête de bilan. Avec la démarche Par notre propre énergie (PNPE), le CREBSL s’est fréquemment exprimé sur la réduction du pétrole, sur le transport collectif et électrique ainsi que sur l’adaptation aux changements climatiques.

L’organisme a également été très occupé par les projets d’exploration et de transport d’hydrocarbures sur fond de crise climatique et de laxisme gouvernemental. Le CREBSL a mené plusieurs actions concernant la protection d’espèces précaires comme le béluga, le caribou et les chauves-souris tout en multipliant ses appels à compléter le réseau d’aires protégées en milieux terrestre et marin. D’ici 2020, les gouvernements disposeront d’une dernière chance de respecter leurs engagements à cet égard.



Le Plan d’action sur les changements climatiques viendra également à échéance en 2020 : un nouveau plan plus ambitieux devra être élaboré. Vu la campagne électorale fédérale à venir, ces enjeux se trouveront au centre des préoccupations du CREBSL et de son regroupement national pendant les mois à venir.



Au Bas-Saint-Laurent, le CREBSL continuera de se consacrer à la mise en œuvre des priorités du plan PNPE, soit le transport collectif régional et la filière de la biomasse. Les milieux humides et hydriques, les espèces menacées sur le territoire, la gestion et la planification forestière et le nouveau plan d’action sur les matières résiduelles constitueront les autres dossiers d’importance qui seront traités en collaboration avec plusieurs partenaires. Le projet de plan d’action 2019-2020 sera déposé à l’AGA et les membres pourront le commenter, proposer des ajouts et transmettre des directives au conseil d’administration qui sera élu à la fin de la rencontre.

Conférence sur les impacts du réchauffement climatique sur la biodiversité

Se voulant accessible et vulgarisée, la conférence «Biodiversité et climat : enjeux pour l'avenir» sera présentée par Dominique Berteaux, professeur à l’UQAR au Département de biologie, chimie et géographie et titulaire de laChaire de recherche du Canada en biodiversité nordique. Scientifique de renommée internationale, M. Berteaux mène des recherches sur le terrain pour étudier les conséquences du réchauffement sur les écosystèmes et leur biodiversité. Il est également l’auteur de Changements climatiques et biodiversité du Québec. Vers un nouveau patrimoine naturel (PUQ, 2014), ouvrage lauréat du prix littéraire scientifique Hubert-Reeves en 2015.