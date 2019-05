Conférence du CAVAC Bas-Saint-Laurent à Rivière-du-Loup

C'est sous le thème « Le pouvoir de la collaboration » que le Centre d’aide aux victimes d’actes criminels (CAVAC) du Bas-Saint-Laurent soulignera la Semaine des victimes et survivants d’actes criminels qui aura lieu du 26 mai au 2 juin.

Ce projet rassembleur, organisé par le CAVAC du Bas-Saint-Laurent, donnera lieu à sept activités publiques gratuites destinées à la fois aux personnes ayant vécu des violences, à ses partenaires et au grand public.

La Semaine des victimes et survivants d’actes criminels a pour objectif de faire connaitre les problèmes auxquels sont confrontées les victimes et leurs proches, de même que les services et les lois qui sont en place pour leur venir en aide.

Parmi les activités, un colloque, «Agir ensemble : s’épauler dans l’action» aura lieu le jeudi 30 mai de 9 h à 16 h 30, à l’amphithéâtre de l’Université du Québec à Rimouski (UQAR). Les participants pourront y obtenir de l’information sur différents types de soutien offerts aux victimes, sur la Charte canadienne des victimes d’actes criminels ainsi que sur les façons de collaborer pour aider.

L’entrée est gratuite, mais il est essentiel de vous inscrire en ligne avant l’évènement ; https://fr.surveymonkey.com/r/colloquecavac ou en téléphonant au 418 724-0981 ou au numéro sans frais 1 800 820-2282.

Par ailleurs, trois conférences publiques sont organisées avec la participation de l’organisme formateur Centre québécois Pleins Pouvoirs Kidpower Montréal où divers groupes de la communauté Bas-Laurentienne auront l’opportunité d’apprendre des stratégies qui viendront renforcer leur sentiment de sécurité. Aucune inscription n’est requise et l’entrée est libre.

La première, intitulée «Parler sécurité aux enfants sans faire peur» se déroulera le mardi 28 mai, de 18 h 30 à 20 h 30 à la salle Bon-Pasteur de la Maison de la culture de Rivière-du-Loup. Le mercredi 29 mai, de 10 h à 11 h 30 aura lieu la conférence «Confiance en soi et sécurité dans nos relations» à l’amphithéâtre de l’UQAR. La conférence «Jumeler vie étudiante autonome et sécurité au quotidien» se déroulera le mercredi 29 mai de 13 h 30 à 15 h 30 à l’amphithéâtre de l’UQAR.

En complément, trois ateliers spécifiques seront offerts à des personnes ayant déjà vécu des situations de violence, judiciarisées ou non. Il leur sera possible, à l’aide de pratiques pertinentes, d’exercer des habiletés de sécurité au quotidien, dans les relations sociales, amicales ou amoureuses, ainsi que dans les situations d’urgence. Les personnes se familiariseront avec des idées simples, efficaces d’affirmation de soi et d’autoprotection. Les centres-femmes, les maisons d’hébergement pour femmes violentées et en difficultés ainsi que plusieurs organismes communautaires, dont certains destinés aux hommes ayant vécu des violences, auront la possibilité de référer un certain nombre de personnes qui pourront bénéficier de ces ateliers.

Pour voir le programme détaillé de la Semaine des victimes et survivants d’actes criminels au Bas-Saint- Laurent : https://cavac.qc.ca/actualites .