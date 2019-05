Bourstad 2019: Brillantes performances des étudiants du Cégep de Rivière-du-Loup

Quelques étudiants du Cégep de Rivière-du-Loup se sont partagé des bourses totalisant 1 200 $ en raison de leurs brillantes performances lors de la dernière simulation Bourstad.

Chaque année, le programme Techniques administratives (Comptabilité et gestion) et le Service des affaires étudiantes du Cégep récompensent les étudiants du Cégep ayant obtenu les meilleurs résultats lors de ce jeu spéculatif. Cette année, des investisseurs des programmes Design d’intérieur, Sciences de la nature, Soins infirmiers et Techniques administratives se sont illustrés.

Parmi les faits marquants, Mélina Ouellet, originaire de Saint-Antonin a obtenu la première position dans la catégorie « Gestion de portefeuille ». Maude Lavoie, originaire de Cacouna et Laury-Ève Lagacé, originaire de Rivière-du-Loup, ont terminé respectivement deuxième et troisième dans ce même volet. Dans la catégorie « Performance financière du portefeuille », Rosalie Voyer, originaire de Saint-Pascal, Camille Lavoie, originaire de Rimouski et Gabriel Fournier, originaire de Rivière-du-Loup, figurent dans le peloton de tête à la suite de leurs investissements payants. De leur côté, Maxime Michaud, originaire de Rivière-Ouelle et Maxime Beaulieu, originaire de Saint-Antonin, ont obtenu des bourses de 100 $ et 50 $ grâce à leurs dossiers sur l’investissement responsable. Finalement, dans les trois volets « Gestion de portefeuille, Investissement responsable et Performance financière », Laury-Ève Lagacé, William Deschênes, originaire de Dégelis et Camille Lavoie ont raflé les première, deuxième et troisième positions.

Développée au Collège de Rosemont, la simulation boursière Bourstad connait un fort engouement dans le secteur de l’éducation. Disposant d’une mise de fonds initiale de 200 000 $, chaque participant peut effectuer des transactions d’achat, de vente ou de vente à découvert portant sur un choix de 600 titres cotés aux bourses canadiennes et internationales.

Sur la photo, de gauche à droite : Sylvie Lavoie, responsable du programme Techniques administratives (Comptabilité et gestion); Caroline Simard, directrice adjointe des études; Maude Lavoie, étudiante en Techniques administratives (Comptabilité et gestion); William Deschênes, étudiant en Techniques administratives (Comptabilité et gestion); Maxime Beaulieu, étudiant en Techniques administratives (Comptabilité et gestion); Sylvain Lacroix, enseignant en Techniques administratives (Comptabilité et gestion); Rosalie Voyer, étudiante en Soins infirmiers; Laury-Ève Lagacé et Camille Lavoie, toutes deux étudiantes en Design d’intérieur. Absents sur la photo : Mélina Ouellet, étudiante en Techniques administratives (Comptabilité et gestion); Gabriel Fournier, étudiant en Sciences de la nature et Maxime Michaud, étudiant en Tremplin DEC.