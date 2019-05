Le CISSS du Bas-Saint-Laurent adopte un budget en équilibre pour 2019-2020

Les membres du conseil d’administration du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent ont adopté le 17 mai dernier lors d’une séance spéciale un budget équilibré pour l’année 2019-2020. Totalisant 759 M$, ce budget annuel permet de financer les soins et services dispensés chaque jour à la population du Bas-Saint-Laurent.

De ce montant, 726 M$ seront alloués aux opérations du CISSS dont 587 M$ iront en services directs à la population bas-laurentienne et 33 M$ serviront pour des projets d’immobilisation.

«Nous sommes très fiers de ce 5e budget en équilibre pour notre organisation. Malgré les défis qui se posent, nous réussissons à maintenir, année après année, l’équilibre budgétaire grâce aux efforts et à la rigueur soutenus des professionnels et gestionnaires, et ce, pour le bien-être et la qualité des soins de notre population», soutient Caroline Morin, directrice des ressources financières.

Le CISSS compte, entre autres, poursuivre son développement de services dans le soutien à domicile et dans les entreprises d’économie sociale. Par ailleurs, un financement additionnel récurrent a été octroyé pour l’achat de médicaments antinéoplasiques.

2018-2019

Bien que les travaux de fin d’année soient toujours en cours, le CISSS prévoit terminer son année financière 2018-2019 en léger surplus budgétaire. La présentation complète des résultats financiers sera faite le 17 juin prochain lors de la séance régulière du conseil d’administration, ceux-ci faisant présentement l’objet d’une analyse par les auditeurs indépendants.