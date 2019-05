Le 1er juin, on souligne la Journée Maillon dans les Basques et au Témiscouata

Samedi, le 1er juin prochain aura lieu la Journée Maillon dans les MRC des Basques et de Témiscouata. Cette journée se veut un moment festif pour faire la promotion du projet et du répertoire Maillon, et ainsi, souligner l’apport des Citoyens-Maillons auprès de la communauté.

Dans le cadre de la semaine précédant le 1er juin, les partenaires des deux MRC souligneront la Journée par le biais des médias sociaux en demandant à la population d’adopter le décor Maillon sur leur photo profil Facebook : www.facebook.com/profilepicframes/?selected_overlay_id=1521748844628799. De plus, lors de la Journée Maillon, les partenaires inviteront la population à porter du jaune et aux organismes du milieu d’apposer des ballons ou des lanternes aux couleurs Maillon dans leurs locaux.

Le projet Maillon a comme objectif de faire connaitre à la population, et particulièrement aux clientèles plus vulnérables, les ressources disponibles. Les Citoyens-Maillons sont très importants dans l’esprit du projet puisque leur rôle est d’orienter les gens dans le besoin vers les bons services à partir du Répertoire des ressources de leur territoire respectif. Les Citoyens-Maillons sont des bénévoles naturellement portés à aider leur entourage, dans les réseaux et groupes auxquels ils appartiennent. On compte actuellement 70 Citoyens-Maillons au Témiscouata et 68 dans les Basques. La Journée Maillon permet de souligner leur implication dans nos communautés.

Pour mieux connaitre les ressources dans les Basques ou au Témiscouata, vous pouvez consulter les répertoires Maillon en suivant les liens: https://mrctemiscouata.qc.ca/ ou https://www.tourismelesbasques.com/la-mrc/maillon-les-basques/