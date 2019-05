La «Bouffe Troc : gourmand jusqu’au bout», c’est une invitation à réfléchir sur le gaspillage alimentaire et une occasion de déguster des bouchées préparées par des chefs d’ici à partir d’aliments jugés non commercialisables. Ce rendez-vous aura lieu le jeudi 6 juin au Marché public de Rivière-du-Loup de 16 h à 22 h.

L’idée générale est de cuisiner des bouchées à partir d’aliments jugés non commercialisables, mais qui sont toujours comestibles et pleins de saveurs. Huit chefs restaurateurs de la région ont accepté de préparer ces bouchées à partir du garde-manger du Carrefour d’Initiatives Populaires de Rivière-du-Loup. Ils représentent les établissements suivants : Tout sous un même Chef, La Bette à Cath, l’Hôtel Levesque, le Symposium Resto Boutique, le Restaurant la Bouffe Pop, le Café L’Innocent, l’Auberge du Portage et le Café du Clocher.

La Ville de Rivière-du-Loup apporte son soutien financier au Carrefour d’Initiatives Populaires pour l’organisation de cette activité visant à sensibiliser la population par rapport au gaspillage alimentaire. «Un tiers de la nourriture dans le monde est perdue ou jetée. Soutenir une activité festive telle que la Bouffe Troc est directement lié aux objectifs de développement durable de la Ville. L’éducation sur la lutte au gaspillage alimentaire et la réduction des déchets passe par ce genre d’évènement ludique, qui joint définitivement l’utile à l’agréable», a mentionné la mairesse Sylvie Vignet. À noter que l’on vise un évènement environnemental, produisant le moins de déchets possibles.

«Nous pensons pouvoir attirer 300 personnes curieuses de vivre une expérience hors du commun style bouffe de rue. Chaque billet donne droit à un verre et un ensemble d’ustensiles réutilisables et une bonne bouchée de chaque chef», a expliqué Karine Jean, directrice générale du Carrefour d’Initiatives Populaires. Le cout du billet est de 25 $ pour les adultes et 10 $ pour les enfants. Les billets sont en vente au Carrefour d’Initiatives Populaires, chez les restaurateurs participants et en ligne à https://lepointdevente.com/billets/bouffetroc2019

La «Bouffe Troc : gourmand jusqu’au bout» se veut également une nouvelle façon de faire connaitre le Carrefour d’Initiatives Populaires qui œuvre en sécurité alimentaire depuis 28 ans. «Une belle façon de faire des découvertes surprenantes tout en soutenant une belle cause», a conclu Karine Jean.