Campagne d’achat groupé d’arbres fruitiers organisée par COSMOSS Les Basques

C’est dernièrement, à l’école secondaire de Trois-Pistoles, qu’avait lieu la distribution des arbres fruitiers commandés via le groupe d’achat organisé par COSMOSS de la MRC des Basques.

Les partenaires de la démarche COSMOSS Les Basques sont fiers d’avoir contribué à renforcer l’autonomie alimentaire d’une centaine de familles de la région en leur permettant de se procurer des arbres et arbustes fruitiers à cout abordable. En tout, plus de 2500 nouveaux arbres à fruits ont été plantés sur le territoire de la MRC des Basques et des environs en une fin de semaine.

L’équipe COSMOSS de la MRC des Basques souhaite remercier chaleureusement plusieurs partenaires et citoyens de la communauté qui ont contribué à faire de ce projet d’envergure une réussite : l’école secondaire de Trois-Pistoles, pour son accueil et son soutien, la Pépinière ancestrale de St-Julien, David Blanchet, ressource conseil précieuse en arboriculture, de même que Philippe De Carufel, Louis St-Laurent et les jeunes impliqués dans le projet de «skate park» de Trois-Pistoles qui sont venus prêter main forte à l’équipe au moment de la distributions des commandes.