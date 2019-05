Courir 100 km pour soutenir nos collectivités

Courir de Cacouna à Rimouski. C’est le défi fou que s’est lancé François Paquet, directeur général de la Caisse Desjardins de Mont-Joli—Est de La Mitis, défi dont les profits seront remis à Centraide Bas-Saint-Laurent et qu’il relèvera le samedi 5 octobre 2019.

«Centraide m’a permis de rencontrer des gens formidables à qui la vie a offert des défis parfois difficiles, et qui ont besoin à l’occasion de soutien et d’accompagnement. Centraide m’a permis de rencontrer un réseau d’entraide offrant un filet social essentiel à nos collectivités. C’est dans cet esprit de force collective que je suis prêt à faire face à mon défi», souligne François Paquet.

La relation entre Centraide et Desjardins ne date pas d’hier. M. Paquet affirme que «si on se donne autant la peine, si on met autant d’énergies, c’est que les retombées sont concrètes et que chez Desjardins, on a la ferme conviction de faire une différence. D’ailleurs, la générosité de Desjardins et de ses employés est incontestée. À ce jour, c’est 1 million de $ que nous avons remis à Centraide Bas-Saint-Laurent.»

FAÇONS DE S’IMPLIQUER

Plusieurs options s’offrent à la communauté pour soutenir et donner de la force à ce coureur inspirant dans son défi où plus de 300 coureurs sont attendus. Vous pouvez vous joindre à lui individuellement ou en équipe sur une distance de 5 kilomètres, ou encore acheter une portion de ses pas de course. La population de Rimouski et des environs est également invitée à prendre part aux 5 derniers kilomètres menant jusqu’à l’arrivée du 100 km.

Ce grand événement sera précédé, la veille, d’une soirée festive avec encan silencieux à Rivière-du-Loup et se conclura, après la course, par une fête à l’Hôtel Rimouski. En espérant que la population sera des nôtres pour appuyer ce geste de solidarité et de coopération. Pour s’inscrire ou faire un don par l’achat de pas, visitez le https://100kmbsl.eventbrite.ca.

Sur la photo, de gauche à droite: Sophie Desrochers, coordonnatrice développement philanthropique Centraide Bas-Saint-Laurent, Julien Landry, Conseiller adjoint Groupe Ouellet Bolduc - Valeurs mobilières Desjardins, Catherine Lord, Conseillère adjointe Groupe Ouellet Bolduc - Valeurs mobilières Desjardins, François Paquet, directeur général Caisse Desjardins Mont-Joli-Est de La Mitis, Eve Lavoie, directrice régionale Centraide Bas-Saint-Laurent, et Vincent Gagnon, directeur principal à la vice-présidence Services aux membres et clients de la Grande région de l'Est chez Desjardins.