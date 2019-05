FireFit Championships 2019 à Témiscouata-sur-le-Lac

C’est en présence du champion du monde FireFit Championships, Claude Bélanger, originaire du Témiscouata, que les organisateurs du FireFit Championships 2019 - Témiscouata-sur-le-Lac ont lancé leur campagne promotionnelle.

Les 19, 20 et 21 juillet 2019, sur le site de l’aréna Jacques-Dubé, se tiendra cet évènement spectaculaire fort en émotions et en sensations, alors que la ville de Témiscouata-sur-le-Lac accueillera la finale provinciale de la compétition de pompier FireFit. Cette compétition servira de qualification pour le championnat national. Plus de 100 compétiteurs sont attendus lors de cet évènement.

Les participants-compétiteurs ont jusqu’au 20 juillet 2019 pour s’inscrire. L’inscription se fait en ligne sur le site web : firefit.com, sous l'onglet, Registration.

Rappelons que lors du récent championnat du monde FireFit Championships, Claude Bélanger, pompier de Longueuil, originaire de Témiscouata-sur-le-Lac, a décroché le titre de champion du monde en individuel et en duo, en plus de terminer 3e en équipe et au relais.

«Claude Bélanger est devenu un ambassadeur pour ce sport méconnu au Québec. Cet évènement nous permettra de rendre hommage à ce grand compétiteur issu de notre service incendie et de faire connaitre davantage les exigences physiques reliées au métier de pompier. C’était un rêve depuis plusieurs années d’accueillir cette compétition d’envergure chez nous, j’en suis très heureux !», souligne Francis Bérubé, président du comité organisateur.

Pour sa part, Claude Bélanger, mentionne que « la compétition FireFit Championships est le sport le plus exigeant qui soit se déroulant en deux minutes, tous sports confondus. Aucun autre sport ne peut amener les sensations et les émotions aux compétiteurs que cette compétition peut apporter. Les 19, 20 et 21 juillet prochain, je serai particulièrement très fier de participer à cette compétition dans ma ville natale ».

Par ailleurs, Gaétan Ouellet, maire de Témiscouata-sur-le- Lac et Alexandre Garon de Cascades Emballage carton-caisse Cabano ont le plaisir d’apporter une importante contribution financière à titre de partenaires majeurs, et ce, dans le cadre de cette compétition de niveau provincial. Ils invitent d’ailleurs la population à y participer en grand nombre.

Cet évènement d’envergure, chez nous, se veut rassembleur pour les pompiers et la population de la région. Le comité organisateur compte sur une forte participation afin que le FireFit Championships 2019 soit une belle réussite.