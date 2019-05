La Ville de Rivière-du-Loup amorce la saison des travaux estivaux

Alors que la belle saison s’amène, celle des travaux routiers s’installe également. En mars dernier, la Ville annonçait les principales rues dont le pavage sera réalisé au cours de la saison estivale 2019, comprenant des artères au centre-ville notamment. Des sections de la rue Saint-Laurent, du boulevard de l’Hôtel-de-Ville, du chemin des Raymond et des rues Iberville, du Boisé et Frontenac subiront une cure de jeunesse.

Les premiers chantiers s’ouvriront dès les prochains jours. Voici leurs échéanciers et entraves, ainsi que les grandes lignes des travaux à venir plus tard dans la saison, qui feront l’objet de communications plus précises à leur approche. À compter de la fin de cette semaine, la carte interactive du VilleRDL.ca sera par ailleurs tenue à jour avec les plus récentes données concernant les travaux en cours et à venir.

Rue Iberville, des rues Lafontaine à Deslauriers

Afin de libérer le secteur avant le début de la période touristique, les travaux au centre-ville et des principales artères seront effectués en priorité. Ainsi, le chantier de la rue Iberville s’amorcera dès ce mercredi 22 mai, avec le déplacement des puisards au cours de la semaine. Du 27 mai au 7 juin environ, les ouvriers referont en neuf le trottoir du côté nord et construiront des bordures du côté sud. Pendant la majeure partie de cette période, l’accès aux commerces et résidences sera maintenu via la rue Deslauriers et le trottoir. Cependant, les stationnements de la rue Iberville ne pourront être utilisés autrement que comme débarcadère, si bien qu’il est recommandé de plutôt se stationner dans les rues avoisinantes ou à l’église Saint-Patrice.

Le repavage des voies et la réparation des terrains s’effectueront pour leur part à compter du 10 juin environ pour quelques jours, où il faudra également atteindre les commerces via les trottoirs. Il est à noter que les résidents et commerces ont reçu une lettre les avisant des travaux et entraves à venir.

Rue Saint-Laurent, des rues Amyot à Lafontaine

Dès ce 22 mai et jusqu’au 28 environ, les équipes s’affaireront par ailleurs à redonner fière allure à la rue Saint-Laurent entre les rues Amyot et Lafontaine, avec un asphaltage neuf et la réparation du trottoir. Pendant ce temps, la rue sera complètement fermée à la circulation, mais un corridor piétonnier sera aménagé. Au cours des travaux, soit de 8 h à 18 h les jours de semaine, une voie de la rue Lafontaine devra être temporairement réduite, pour assurer la sécurité des travailleurs comme des usagers de la route.

Boulevard de l’Hôtel-de-Ville, du boulevard Armand-Thériault à la rue des Cerisiers

Au cours des derniers jours, les citoyens ont pu noter la réalisation de travaux préliminaires, alors que les trottoirs du côté nord ont été réparés. Du 27 au 30 mai environ, les voies de ce même côté retrouveront un air de jeunesse, avec une chaussée refaite à neuf. Pour mener à bien l’opération, les voies en direction ouest seront fermées à la circulation et celle-ci sera déviée dans l’autre direction. Lorsque les opérations atteindront l’intersection avec la rue des Cerisiers, celle-ci devra être fermée et la circulation détournée vers la rue Fraser ou la rue des Marguerites. Compte tenu de la localisation du chantier, il est à noter que l’ensemble des travaux se déroulera exceptionnellement entre 20 h le soir et 6 h le matin.

Chemin des Raymond

- du chemin Lebel au viaduc surplombant le boulevard Industriel

Le pavage sera refait sur cette section du chemin des Raymond, du 30 mai au 3 juin environ. La circulation s’effectuera alors par alternance, avec présence de signaleurs.

- de L.P.-Lebrun à… L.P.-Lebrun

Usé par le passage du temps et de la circulation, le pavage du chemin des Raymond sera pulvérisé puis refait à neuf au cours du mois de juin, d’une intersection de L.P. Lebrun à l’autre. Le chantier comprendra également la réfection des bordures brisées et devrait nécessiter environ deux semaines, sans compter quelques jours additionnels pour la réparation des terrains. Des communications ultérieures seront effectuées sur les échéanciers et entraves, alors que les équipes de la Ville s’affairent actuellement à peaufiner un plan qui minimisera la durée des détours.

Rue du Boisé, sur 500 m à partir du chemin Lebel

Assurément au soulagement de plusieurs, la côte de la rue du Boisé bénéficiera d’un asphalte neuf. Si la température ne vient pas jouer les trouble-fête, la pulvérisation et le repavage seront effectués du 3 au 5 juin, ce qui nécessitera la fermeture de la rue, à l’exception de la circulation locale. Les équipes continueront ensuite de s’y affairer pendant les deux semaines suivantes, le temps de construire les bordures et réparer les entrées et terrains affectés par les opérations.

Rue Frontenac, des rues Saint-Pierre à des Rosiers

Il s’agit du seul chantier d’une artère principale qui ne pourra être réalisé avant le début de la période estivale, compte tenu de sa proximité avec les écoles. L’annonce des détails précis viendra plus près du lancement, mais les travaux prendront principalement place dès la fin des classes et comprennent essentiellement un pavage neuf et le prolongement du trottoir du côté de l’école secondaire.

Autres travaux de voirie

Parmi les autres chantiers prévus au cours de la saison et dont les conséquences sur la circulation seront de moindre envergure, soit par la nature ou la localisation des travaux, signalons la construction d’un trottoir sur la rue de Chauffailles, le pavage en neuf de la rue Bellevue, de la rue du Grand-Voyer au site des neiges usées, le pavage du premier stationnement de la rue Mackay à l’est de la Côte-des-Bains, celui du centre de curling et la construction d’une nouvelle patinoire à l’école Saint-François-Xavier.

En outre, le Service technique et de l’environnement dispose également d’un budget d’au-delà de 180 000 $ pour effectuer des travaux de moindre envergure ailleurs en ville. D’ailleurs, une équipe sera à l’œuvre à compter de ce mercredi 22 mai, pour rapiécer de façon permanente avec de l’asphalte chaud les réparations effectuées cet hiver ou plus tôt ce printemps. Leur présence pourra notamment être notée tour à tour sur la rue Lafontaine à l’intersection de la rue Dollard, à l’angle des rues Témiscouata et Alfred-Fortin, Léveillé et Cartier, sur le boulevard Armand-Thériault près de la rue Saint-Henri, etc.

Des sections des rues Sainte-Claire et Fraserville verront leurs infrastructures souterraines remises à neuf cet été, représentant ensemble un investissement de plus de 4,8 M$. Des rencontres d’information auront bientôt lieu, pour lesquelles les citoyens et commerces recevront une lettre d’invitation.