Saint-Antonin dépose un dossier pour la construction d’une deuxième école

La Municipalité de Saint-Antonin a déposé un dossier la semaine dernière afin de demander à la Commission scolaire de Kamouraska-Rivière-du-Loup la construction d’une deuxième école dans le secteur du Centre communautaire Michel-Desrosiers, en raison d’un manque d’espace projeté à l’école Lanouette.

Le maire de Saint-Antonin, Michel Nadeau, indique qu’il est impossible d’agrandir le bâtiment de l’école Lanouette sur le terrain actuel en respectant les normes du ministère de l’Éducation. Des démarches ont été débutées il y a trois semaines afin de présenter un dossier complet pour la construction d’une deuxième école à Saint-Antonin.

«Je pense que les gens qui restent dans le secteur du Domaine du Millénaire vont être contents d’entendre parler de ce projet. On pense à la jeune population, à nos familles. Le bout de la municipalité est fait et le dossier va suivre son cours. Notre but premier est de garder nos enfants chez nous», explique Michel Nadeau.

Il ajoute que la Municipalité a fait l’achat d’un terrain en secteur boisé en novembre 2018, à l’arrière du Centre communautaire Michel-Desrosiers, vers la pharmacie Uniprix, au nord de la rue Principale. Environ 50 à 60% de la superficie de ce terrain pourrait être cédée à la commission scolaire afin de permettre la construction de l’école.

De son côté, le responsable des communications de la Commission scolaire de Kamouraska-Rivière-du-Loup, Éric Choinière, confirme que du travail est fait en collaboration avec la Municipalité dans ce dossier afin de prendre position concernant «les perspectives actuelles et futures» de la construction d‘une nouvelle école à Saint-Antonin.