Centraide Bas-Saint-Laurent honore deux de ses plus dévoués bénévoles

Deux bénévoles inspirants et dévoués du Bas-Saint-Laurent ont été honorés mardi à l’occasion de l’Assemblée générale extraordinaire de Centraide Québec, Chaudière-Appalaches et Bas-Saint-Laurent. Il s’agit de Marcel Bélanger et de Marjolaine Émond, qui se sont vu remettre ex aequo le prix Bénévole d’exception.



À lui seul, Marcel Bélanger cumule plus de 35 ans d’action bénévole. Impliqué auprès de Centraide Bas-Saint-Laurent depuis ses tout débuts, il a occupé diverses fonctions au sein de l’organisation, fonctions ayant notamment trait à l’administration et à la campagne de financement.

Particulièrement touché par la réalité des personnes vivant avec des problématiques de santé mentale, M. Bélanger a également contribué au développement du Centre alternatif en santé mentale et sociale – Le Marigot de Matane, un organisme communautaire soutenu par Centraide Bas-Saint-Laurent. Avec l’équipe du Marigot, il a d’ailleurs mis sur pied le Moules et Blues, un événement phare de la campagne Centraide dans la Matanie, et ce, depuis 15 ans.



Quant à elle, Marjolaine Émond est un visage-clé de l’action communautaire au Kamouraska, rôle qu’elle joue depuis plus de 25 ans. Organisatrice communautaire retraitée du CISSS-Kamouraska, elle a créé et dirige toujours le Fonds d’entraide du Kamouraska, en plus d’avoir récemment mis sur pied les Ateliers Mon Choix, un organisme sans but lucratif qui favorise l’intégration au marché du travail en offrant divers ateliers d’apprentissage.

Mme Émond est également impliquée dans bon nombre d’organisations, dont Centraide Bas-Saint-Laurent. Elle fait entre autres partie du comité de campagne Centraide du Kamouraska et coordonne le cocktail dinatoire annuel, une activité de financement fort populaire au Kamouraska depuis maintenant 10 ans.