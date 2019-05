Semaine des travaux publics : un service qui répond toujours présent!

La Ville de Rivière-du-Loup soulignera du 19 au 25 mai la Semaine des travaux publics, qui se déroulera alors en Amérique du Nord. Une visite commentée de l’usine de filtration sera ainsi offerte aux citoyens le 23 mai, qui verront également circuler une campagne de mise en valeur d’employés et de projets du Service technique et de l’environnement, un service qui répond toujours présent!

Située au 200, rue Delage, l’usine de filtration sera ouverte à la population le jeudi 23 mai de 15 h à 19 h 30, pour une visite commentée en compagnie de Geneviève Pigeon, gestionnaire en environnement (traitement des eaux). Une occasion de découvrir les processus et protocoles qui assurent la qualité de l’eau purifiée à l’usine et distribuée ensuite dans le réseau d’aqueduc, ainsi que d’en apprendre davantage sur le parcours de l’eau, du puits d’alimentation en eau souterraine et de la rivière jusqu’au robinet, en passant par les conduites et les postes de surpression.

Par ailleurs, une campagne Facebook est prévue pour souligner l’apport positif de la division des travaux publics de la Ville, ainsi que les ressources humaines qui s’investissent au quotidien pour relever les défis constants dans ce secteur. «La Semaine des travaux publics est l’occasion de mettre en lumière ceux et celles qui contribuent eux aussi à faire de Rivière-du-Loup ce qu’elle est. Nous avons une équipe dévouée, qui travaille souvent dans l’ombre, et la richesse de nos ressources humaines gagne à être connue», exprime Gérald Tremblay, directeur du Service technique et de l’environnement.

En effet, les travailleurs du service technique répondent présents beau temps mauvais temps pour assurer la desserte des services municipaux aux citoyens. Le jour, le soir, la nuit ou les fins de semaine, ils sont dédiés aux besoins de la population, et la Semaine des travaux publics est une excellente occasion de faire briller leurs réalisations.