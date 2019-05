Maurice Sirois reçoit le Prix du bénévolat en loisir et en sport Dollard-Morin 2019

La cérémonie de remise du prix du bénévolat en loisir et en sport Dollard-Morin a eu lieu le 10 mai à l’Assemblée nationale. La ministre déléguée à l’Éducation et ministre responsable de la Condition féminine, Isabelle Charest, a dévoilé les noms des vingt-deux lauréates et lauréats à l’occasion de cette 27e édition de remise du prix.

L’Unité régionale de loisir et de sport (URLS) du Bas-Saint-Laurent tient à féliciter le lauréat de la région du Bas-Saint-Laurent, Maurice Sirois de Rivière-du-Loup. M. Sirois fait la fierté de sa communauté! Depuis plus de 20 ans, il place le citoyen au cœur de ses préoccupations. Sa contribution remarquable a non seulement permis de dynamiser son milieu de vie, mais également d’accroitre l’offre d’activités de loisir, de sport et de plein air dans la région.

Président du comité consultatif d’urbanisme de Rivière-du-Loup pendant 16 ans, il est l’un des principaux protagonistes dans l’aménagement d’espaces urbains favorisant la pratique libre d’activités physiques et de plein air. Il a aussi été membre du conseil d’administration du Club de golf de Rivière-du-Loup, où son engagement a suscité d’importantes retombées, tant sur la qualité des installations que sur l’augmentation du nombre de membres.

Tout récemment, après six années d’implication et d’efforts acharnés, il a permis à sa communauté d’avoir accès à une installation sportive de dernier cri : le Centre de curling Prelco, unique infrastructure du genre entre Québec et Rimouski, gérée exclusivement par des bénévoles. Inciter la population à découvrir et à pratiquer ce sport a représenté un défi énorme, mais la persévérance et la ténacité de M. Sirois ont permis au Club de curling de Rivière-du-Loup de passer de 60 à 200 joueuses et joueurs en quelques mois. Maurice Sirois, un citoyen impliqué et inspirant!

L’URLS tient à souligner le travail remarquable de tous les bénévoles dont la candidature a été déposée dans le cadre du prix du bénévolat en loisir et en sport Dollard-Morin. Chacune de ces nominations est le fruit d’un apport majeur au développement du Bas-Saint-Laurent. L’engagement bénévole en loisir et en sport favorise l’accessibilité au plus grand nombre et permet une meilleure qualité de vie dans notre milieu.