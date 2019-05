La saison 2019 est lancée à la Société d’horticulture de Pohénégamook

C’est lors d’un déjeuner horticole, le 11 mai dernier, que la Société d’horticulture de Pohénégamook a dévoilé sa programmation 2019.

C’était aussi l’occasion d’accueillir Ernest Carbonneau dont la conférence portait sur l’agriculture urbaine, sujet qui a su intéresser les participants présents et une pratique qui tend à se développer et à s’implanter dans le milieu.

La prochaine activité sera présentée le 8 juin. On y fera la distribution d’arbres, la vente de plants de la fleur emblème et l’inscription au Défi Fleuri 2019. Suivront en juillet et aout : la visite de nos jardins, la sortie horticole et l’évènement qui couronnera la saison, la 11e édition du «Marché aux saveurs champêtres».

La Société d’horticulture de Pohénégamook, active depuis 2006, s’est donné comme mission de promouvoir et de développer la passion pour l’horticulture à Pohénégamook. Également, par le biais du «Défi fleuri», elle encourage le déploiement de la fleur emblème de la municipalité, (rudbeckia fulgida ‘goldsturm’) sur l’ensemble du territoire.