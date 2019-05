Le Carnet de Dave, un outil pour les familles avec un enfant gravement malade

Le Fonds Dave Tremblay a lancé le 14 mai dernier devant plus d’une cinquantaine de personnes, le Carnet de Dave, un recueil racontant brièvement l’histoire de Dave Tremblay et fournissant des ressources pour les familles vivant avec un enfant gravement malade.

Personne ne souhaite traverser une telle épreuve et n’est outillé pour le faire non plus. Le Fonds Dave Tremblay a donc voulu, avec la création de ce livre, fournir aux familles des outils et des références pour démontrer aux parents que plusieurs ressources peuvent leur venir en aide.

Le Carnet de Dave sera remis à tous les intervenants jeunesse du Témiscouata pour faire la promotion de l’organisme et faire connaitre l’outil. Il sera aussi remis gratuitement aux familles qui bénéficieront d’un soutien du fonds.

Rappelons que le Fonds Dave Tremblay soutient financièrement les familles du Témiscouata dont un enfant est gravement malade depuis sa création en septembre 1991. Il est toujours possible de faire une demande d’aide via l’infirmière ou le travailleur social du programme Enfance-Jeunesse-Famille de votre secteur de résidence ou de l’accueil du CISSS de Témiscouata. L’organisme recueille aussi toujours les dons afin de poursuivre sa mission. Il est également possible de se procurer un Carnet de Dave auprès des membres de l’organisme pour la modique somme de 5 $.

Ce projet a été rendu possible grâce à la participation du Club Optimiste de Rivière-Bleue, des Chevaliers de Colomb conseil 4292, de Création Grafik Cynthia et de la Municipalité de Rivière-Bleue.

À travers l’histoire de Dave, ce petit carnet se veut un soutien aux enfants malades et à leur famille pour apprivoiser la maladie et tenter de comprendre l’incompréhensible…