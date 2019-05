8 326 $ amassés avec les ponts du partage

«Notre communauté nous soutient, elle nous fait confiance et elle reconnait l’importance de notre mission. Merci de nourrir l’espoir collectivement», a mentionné Karine Jean, directrice générale du Carrefour d’Initiatives Populaires de Rivière-du-Loup à la suite de l’évènement «Les ponts du partage» qui ont permis d’amasser la somme de 8 326 $.

Ce jeudi 16 mai, de 7 h à 9 h, une soixantaine de bénévoles ont sollicité les automobilistes qui circulaient dans les rues de la ville. En 23 ans, cette collecte caritative a permis de recueillir 156 000 $ pour aider des personnes dans le besoin de la MRC de Rivière-du-Loup.

«Je remercie tous les bénévoles et les donateurs. C’est une activité qui permet de recueillir en quelques heures une somme cruciale pour les activités annuelles de notre organisme», a souligné Mme Jean. Les dons recueillis sont destinés au Carrefour d’Initiatives Populaires et servent à financer les services d’aide alimentaire sur le territoire de la MRC de Rivière-du-Loup.

La mission de l’organisme est d’assurer la sécurité alimentaire des gens et de favoriser l’autonomie alimentaire de ceux-ci, grâce aux différents services offerts. Tout au long de l’année, l’argent est redistribué en denrées afin de répondre de manière ponctuelle aux besoins des gens qui éprouvent d’importantes difficultés au niveau de l’alimentation. L’affluence est sans cesse grandissante comme en témoigne ces données de l’année dernière : pas moins de 923 dépannages alimentaires, 2 093 repas servis à la Bouffe Pop, plus de 10 000 portions préparées en cuisines collectives et 8 015 visites au comptoir de récupération alimentaire.