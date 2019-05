Le Parc national du Lac-Témiscouata ouvre trois semaines plus tôt

À l’occasion de sa dixième année d’existence, le Parc national du Lac-Témiscouata débute ses opérations trois semaines plus tôt qu’à l’habitude et met en place une nouvelle expérience de descente de canots sur les lacs Touladi.

Après avoir franchi la barre des 60 000 jours-visite annuels, l’équipe du parc souhaite maintenant poursuivre sa croissance en maximisant les périodes moins fréquentées au début et à la fin de la saison estivale. Depuis quelques années, des clients arrivaient avant la date habituelle d’ouverture des campings au début juin, mais les installations n’étaient pas prêtes pour les accueillir. Cette année, le secteur de l’Anse-à-William s’ouvre à la clientèle dès le 17 mai et les autres secteurs ouvriront par la suite graduellement.

De plus, une nouvelle expérience sera offerte aux visiteurs du parc. À partir du Centre de services du Petit-Lac-Touladi, des canots pourront être loués afin de descendre les lacs Touladi jusqu’au Jardin des Mémoires, un parcours de 8,5 km. À leur arrivée, un service de raccompagnement sera offert pour ramener les canoteurs à leur point d’origine. Cette expérience permettra aux visiteurs de s’imprégner de la route de canots qui a été pagayé pendant des millénaires par les peuples autochtones. Traversant un milieu naturel exceptionnel, les canoteurs pourront observer le pygargue à tête blanche ou croiser un castor ou une loutre. L’expérience sera offerte les samedis 1er, 8 et 15 juin 2019 et par la suite à tous les jours de l’été à compter du 22 juin.

De plus, de façon à favoriser l’accès au parc, une journée portes ouvertes se déroulera lundi le 24 juin et permettra aux résidents du Témiscouata d’avoir accès au parc gratuitement. «Après 6 ans d’opération et 10 ans d’existence, plusieurs personnes du Témiscouata n’ont pas encore eu la chance de découvrir ce territoire exceptionnel et c’est pourquoi nous avons voulu leur donner accès gratuitement au parc le temps d’une journée», a mentionné Denis Ouellet, directeur du parc.

Pour connaitre l’ensemble des services offerts lors de la saison 2019, les visiteurs peuvent consulter dès maintenant le site web du parc ou encore le nouveau guide de découverte disponible dans les commerces de la région et les centres d’information touristique.