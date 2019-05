Conférence sur la consommation des médicaments

L’Association régionale des prothèses du KRTB tiendra un déjeuner conférence le 19 mai à l’Auberge de la Pointe à 10 h. La conférencière, la pharmacienne Claudie Beaulieu, parlera de la consommation de médicaments et de produits naturels, surtout chez les personnes âgées. Les personnes intéressées peuvent s’inscrire au 418-867-1636.

Formée en 2003, l’Association régionale des prothèses du KRTB est un organisme de bienfaisance dont les objectifs sont de créer des liens et de partager le vécu entre les personnes qui portent une prothèse articulaire à la hanche ou au genou, de permettre des rencontres avec des professionnels du corps médical et paramédical, de transmettre les informations reliées à la vie avec une prothèse articulaire et de mettre sur pied des ressources pouvant servir de moyens pour accroitre la qualité des soins reliés à leur pose.

Ce regroupement veut aussi rassurer les futurs opérés face aux appréhensions suscitées par la chirurgie pour la pose d’une prothèse à la hanche ou au genou. Avec cet objectif, l’Association a réalisé en 2007 la production de deux documents audio-visuels sur la pose de prothèses articulaires, un pour la hanche et un pour le genou. Ils sont utilisés à l’hôpital de Rivière-du-Loup et à travers le Québec, dans des milieux hospitaliers auprès des patients, et dans des maisons d’enseignement en soins de santé.

Deux campagnes de financement menées par l’Association en collaboration avec la Fondation de la santé de Rivière-du-Loup ont permis l’acquisition de deux nouvelles tables et d’une chaise Thera-Glide pour le personnel en réadaptation au 4e étage de l’hôpital de Rivière-du-Loup. Pour des informations supplémentaires : 418-862-4915