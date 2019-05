Québec accorde 17 000 $ à l'évènement le Tremplin de Dégelis

Le gouvernement du Québec a annoncé le 13 mai son appui au Tremplin de Dégelis, qui se déroulera jusqu'au 19 mai, avec l’attribution d’une aide financière de 17 000$ à l’évènement, afin de soutenir son organisation.

«Je me réjouis du soutien accordé au Tremplin de Dégelis, un concours qui permet aux artistes de la relève se produisant dans les domaines de la chanson et de l'humour de vivre une expérience professionnelle. Cet évènement phare accueille des milliers de visiteurs souhaitant découvrir de nouveaux talents de chez nous, et met ainsi en valeur le Bas-Saint-Laurent», a commenté la ministre du Tourisme, Caroline Proulx.

Cet appui est versé par l'entremise du Programme d'aide financière aux festivals et aux évènements touristiques du ministère du Tourisme. Ce programme permet de soutenir des initiatives qui encouragent le développement d'une offre touristique diversifiée et attrayante partout au Québec. Il contribue aussi à soutenir de façon plus marquée la performance touristique et à encourager les initiatives hors saison et en région, à l'extérieur des grands centres.