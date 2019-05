Pour la semaine de la police qui se tiendra du 12 au 18 mai la Sûreté du Québec propose une activité de proximité... le temps d’un café avec un policier. Le 16 mai, l’évènement «un café avec un policier» permettra de rencontrer des agents de la paix dans quatre restaurants Tim Hortons du KRTB entre 8 h et 10 h.

L’activité se tiendra simultanément dans les Tim Hortons du KRTB, soit ceux de Saint-Antonin, de Témiscouata-sur-le-Lac, de Trois-Pistoles et de La Pocatière. «Le but est le rapprochement avec les citoyens. Nous souhaitons nous rendre plus accessibles et répondre à leurs questions dans un contexte moins officiel et décontracté», souligne le sergent Dave Ouellet.

Le rendez-vous est donc donné le 16 mai prochain, de 8 h à 10 h, dans un Tim Hortons du KRTB.