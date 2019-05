Le Festival Country Saint-Antonin accueillera le Carrousel de la Gendarmerie Royale du Canada

Les amateurs de spectacles équestres de la région auront droit à une représentation unique, les 15 et 16 juin dans le cadre du Festival Country de Saint-Antonin, alors que la célèbre troupe de 32 cavaliers du Carrousel de la Gendarmerie Royale du Canada sera présente à la Place Berger pour la 12e édition de l’événement.

Chaque année, le Carrousel présente son spectacle dans les collectivités du pays, exécutant une série de figures et de manœuvres équestres chorégraphiées au son de la musique. Ces spectacles donnent au public un aperçu du patrimoine et des traditions de la GRC et permettent d’amasser des fonds au profit d’organisations caritatives locales un peu partout au Canada.

«Nous sommes enchantés de pouvoir accueillir le Carrousel de la GRC qui a décidé de soutenir notre 12e édition. Avec ce bel événement familial nous avons la chance de recevoir une troupe de 32 cavaliers et leurs majestueuses montures noires exécutant des figures complexes et des manœuvres équestres chorégraphiées», mentionne Steeve Roy, président du Festival Country St-Antonin, qui compte sur le soutien de l’entreprise PLGB Transport.

Une première présentation précèdera le rodéo professionnel le samedi 15 juin à 19 h. Le Carrousel se produira de nouveau le dimanche 16 juin dès 14 h. Les spectateurs pourront visiter l’écurie Royabie à Saint-Antonin qui accueillera la cavalerie, samedi et dimanche de 9 h à 17 h. Seuls les détenteurs d’un billet de rodéo du samedi auront accès à la représentation de 19 h. Les billets pour la représentation du dimanche seront en vente sur place au coût de 5$ pour les adultes et gratuit pour les enfants de 12 ans et moins.

Le Carrousel de la GRC a été fondé en 1876, par des membres de la Police à cheval du Nord-Ouest désireux de montrer leurs talents équestres et de divertir les communautés locales. La première présentation publique documentée du Carrousel a eu lieu en 1901 à Regina (Saskatchewan).