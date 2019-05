Course du Grand Défi Pierre Lavoie: L'École secondaire de Trois-Pistoles y était

Pas moins de 40 élèves, garçons et filles de la 1re à la 5e secondaire, de l’École secondaire de Trois-Pistoles faisaient partie des 5 000 jeunes issus de 140 écoles du Québec qui ont participé au Grand Défi Pierre Lavoie, les 11 et 12 mai derniers. Le défi visait à réaliser une course à relai entre Québec et Montréal sur une distance de 270 km.

Le départ avait lieu le samedi matin devant l’Assemblée nationale à Québec et l’arrivée le lendemain en fin d’après-midi au Stade olympique à Montréal.

Les élèves de Trois-Pistoles ont persévéré pendant plus de 7 mois pour être sélectionnés par l’organisation du Grand Défi Pierre Lavoie. Dès octobre 2018, ils ont commencé leur entrainement à raison de trois séances hebdomadaires, supervisées par une équipe d’adultes qui a entretenu «le feu sacré», slogan des équipes sportives de l’école, le Mystik. Course à pied, patinage, Zumba, Work-Out, CrossFit, aquagym; la variété des entrainements a certainement contribué à maintenir la motivation des 69 participants inscrits au départ afin d’atteindre leur objectif de développer de saines habitudes de vie.

Ils ont amassé plus de 15 000 $ d’aide financière pour couvrir les frais de transport, de nourriture et d’inscription en vue de participer à cette course mémorable. Les élèves tiennent à remercier chaleureusement leurs généreux commanditaires.

La participation à un évènement de cette envergure ne peut se faire non plus sans accompagnateurs, dont l’équipe formée des 2 enseignants Steve Leclerc et Maaike Hurkmans et des 4 parents, Steve Turcotte, Steve Devost, Christine Ouellet et Marilou St-Martin. Ceux-ci étaient très enthousiastes et leur appui a grandement contribué à la réussite de ce Grand Défi par les élèves de la région des Basques.

La persévérance et les saines habitudes de vie étaient au cœur de cette formidable et inoubliable expérience sportive et de vie, dont les participants se souviendront encore très longtemps.