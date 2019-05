Un petit 1000 km pour amasser des dons

C’est maintenant devenu une tradition, les membres de l’équipe Premier Tech - Fonds de solidarité FTQ ont réalisé un vélothon au IGA Extra de Rivière-du-Loup, ce samedi 11 mai. Ensemble, ils pédalent les 1000 km du Grand Défi Pierre Lavoie en une journée pour amasser des dons.

Cette année, l’épreuve du Grand Défi, qui se déroulera du 13 au 16 juin, sera réalisé par Simon Dubé (Prelco), Mario Landry (Cégep de Rivière-du-Loup), Pascal Champoux (Fonds de solidarité FTQ), Gino Fournier (Commission scolaire Kamouraska-Rivière-du-Loup) et Michel Morin (Premier Tech). Francis Massé de Bérubé GM les accompagnera en tant que chauffeur lors de leur périple.

Notons que pour le vélothon, les membres de l’équipe cycliste étaient parfois accompagnés d’élèves qui ont également effectué de nombreux kilomètres sur des vélos stationnaires. Une aide fort appréciée considérant la tâche à accomplir.

«Les gens sont très généreux encore cette année. Ça nous donne la petite dose d’énergie qu’on a besoin pour continuer. On devrait chacun pédaler 200 kilomètres entre 8 h et 17 h», explique Simon Dubé, sans arrêter de pédaler, le sourire aux lèvres. L’an dernier, l’équipe avait amassé plus de 4000 $ lors de cette journée.

Par leur participation, les membres de la formation amassent des fonds qui sont redistribués pour permettre à des jeunes de la région de pratiquer des activités physiques. Pour cette 11e édition, l’équipe Premier Tech – Fonds de solidarité FTQ a décidé de parrainer un projet de l’École La Croisée I de Rivière-du-Loup. Cela n’empêche toutefois pas d’autres établissements scolaires de présenter de petits projets qui pourraient recevoir un coup de main, a-t-on précisé.

Outre le généreux soutien financier offert par le milieu des affaires, l’appui de la population est également nécessaire afin de faire de cette aventure un succès. C’est pourquoi il est possible d’encourager les représentants de notre région en faisant un don directement au nom de l’équipe Premier Tech – Fonds de solidarité FTQ par le biais du site web du Grand défi Pierre Lavoie : https://www.legdpl.com/le-1000-km/les-equipes-inscrites/fiche-dequipe?id_equipe=4249.