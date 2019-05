Paméla Bérubé se distingue au Gala RH

Paméla Bérubé, présidente de PB Dimension RH, a remporté le prix Entrepreneur lors du Gala RH de l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréés (CHRA) qui a eu lieu le jeudi 9 mai à l’hôtel Plaza, au centre-ville de Montréal.

«J'étais très heureuse ! J'étais une des seules représentantes du Bas-Saint-Laurent avec Premier Tech qui concourait dans une autre catégorie. Je leur ai parlé de la région. J'avais toute la mienne derrière moi», lance Paméla Bérubé.

Sa passion, sa créativité et son sens aiguisé de l'entrepreneuriat ont donc été reconnus. La principale intéressée a aussi mis de l'avant la force de l'équipe qui l'entoure.

Le Gala RH a célébré l’excellence et la contribution exemplaire de ses membres CRHA. Paméla Bérubé s'est vue décerner le prix Entrepreneur pour le démarrage «d'une entreprise de services ou produits de consultation RH qui a connu et poursuit une croissance importante et soutenue.»

Le Gala RH qui en est à sa troisième présentation a décerné plus de 10 prix Reconnaissance RH en plus de la Distinction Fellow et des prix Engagement.