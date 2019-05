« 5 à 8 » lors de la Journée nationale des Patriotes

Lundi le 20 mai sera un jour férié, un jour de fête. Pour souligner l’évènement, le président de la Société d’Action nationale de Rivière-du-Loup, Daniel Dubé, invite la population à venir entendre le chansonnier Bernard April lors d’un « 5 à 8 », au Super Bar de la rue Lafontaine, dans le cadre de la Journée nationale des Patriotes.

L’artiste invité, Bernard April, bien connu des amateurs de chansons québécoises, nous offrira un répertoire de grande qualité. Il nous interprètera du Leclerc, Séguin, Vigneault et bien d’autres. De plus, un léger gouter sera offert et des prix de présence seront attribués.

Certains peuvent se demander pourquoi célébrer cette journée nationale en mai, alors que les Patriotes ont gagné la bataille de Saint-Denis en novembre 1837. Ce qu’il faut savoir, c’est qu’au cours de l’été précédant cette bataille, les Patriotes ont organisé pas moins de 18 assemblées, sans compter les grandes assemblées de comtés. Ces regroupements pacifiques avaient pour but de bien faire comprendre à Londres, qu’après 30 années de tentatives infructueuses de réformes et son refus catégorique des 92 résolutions, l’exaspération des Patriotes était à son comble. L’objectif premier des Patriotes n’était pas la lutte armée, mais bien l’instauration de la démocratie, en revendiquant entre autres que le peuple puisse élire tous ses dirigeants jusqu’alors nommés par la Grande-Bretagne.

La Journée nationale des Patriotes du 20 mai prochain ne célèbre pas la révolte, mais plutôt la recherche d’une meilleure justice sociale et d’une plus grande liberté. Cette fête, d’abord et avant tout l’occasion de commémorer les origines démocratiques du Québec, se veut donc un évènement rassembleur pour tous les québécois, une belle occasion de prouver que l’héritage patriotique est démocratique et populaire. C’est un rendez-vous à ne pas manquer!