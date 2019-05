La Ville de Trois-Pistoles lance deux appels de projets culturels distincts

Deux appels de projets visant le secteur culturel sur le territoire de la Ville de Trois-Pistoles ont été ouverts le 2 mai, soit le Fonds culturels 2019 et l’appel de projet issu de l’Entente de développement culturel de la Ville de Trois-Pistoles et du ministère de la Culture et des Communications.

Par ces outils, la Ville souhaite appuyer des initiatives visant à bonifier l’offre en culture sur son territoire en vue de soutenir le dynamisme culturel pistolois et de contribuer à sa vitalité. Ainsi, les requérants doivent transmettre leur demande complète d’ici 16 h le 31 mai.

Pour être admissibles, les projets doivent se réaliser à Trois-Pistoles d’ici le 31 décembre 2019 et s’inscrire dans l’un des huit secteurs suivants : arts visuels, arts de la scène, arts médiatiques, métiers d’art, littérature et livre, patrimoine et histoire, savoir-faire traditionnel et muséologie et archives. De plus, les projets retenus doivent être élaborés et promus par un organisme de Trois-Pistoles ou encore un artiste parrainé par un organisme pistolois agissant à titre de fiduciaire du projet.

Pour connaitre l’ensemble des détails et critères d’évaluation pour chacun des appels de projets, veuillez vous référer aux documents de présentation des fonds se trouvant sur le site web de la Ville au www.ville-trois-pistoles.ca, dans la section Services municipaux sous la rubrique Culture.