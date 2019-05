Zoom sur le patrimoine du Kamouraska

Tout juste avant de remettre leurs derniers travaux scolaires, les finissantes en Arts, lettres et communication du Cégep de Rivière-du-Loup dévoileront les courtes animations vidéographiques qu’elles ont créées spécifiquement pour le Musée régional de Kamouraska. La soirée de visionnement se tiendra le mardi 14 mai prochain dès 18 h, au local B-191, le studio télé du Cégep de Rivière-du-Loup.

Dans le cadre du cours Projet de création et en collaboration directe avec Anik Corminboeuf, directrice du Musée régional de Kamouraska, les huit étudiantes ont conçu, scénarisé et effectué le montage de leurs capsules artistiques explorant une réalité historique du Kamouraska présente au Musée. L’institution muséale utilisera ces courtes vidéos comme outils de promotion afin de mettre en lumière différents aspects du patrimoine local, tels que le commerce, la construction du couvent et le développement culturel, entre autres.

«Il s’agit d’une belle occasion pour ces dernières de diffuser le fruit de leur recherche et de démystifier une parcelle de l’histoire locale», souligne l’enseignant responsable du projet, François Maltais.

Outre madame Corminboeuf et monsieur Maltais, les étudiantes ont également pu compter sur l’aide de François Gamache, technicien en travaux pratiques, pour mener à bien leurs projets respectifs.

Lors de cette soirée, les finissantes présenteront également les affiches animées qui résument, en moins de deux minutes, leur projet de recherche terminal. Les sujets de ces affiches sont divers et vont de l’incarcération des criminelles à l’essor des festivals au Québec en passant par Don Juan, les violences infantiles ou encore la montée de l’extrême droite.

Toute la population est invitée à venir apprécier la créativité ainsi qu’à discuter avec les finissantes en Arts, lettres et communication.