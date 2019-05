Au Témiscouata, on a l’esprit de famille!

L’équipe COSMOSS Témiscouata invite toute la population à la 8e édition de la Journée des familles qui sera présentée au Témiscouata samedi le 1er juin à partir de 10 h au Parc Clair Soleil du quartier Cabano, à Témiscouata-sur-le-Lac et ce, dans le cadre de la Fête des Voisins.

Rendez-vous festif et convivial, l’évènement offre différentes activités. Un diner aux hotdogs, crudités et breuvages sera servi par le conseil de ville de Témiscouata-sur-le-Lac. Un spectacle interactif pour les enfants mettra en vedette Ariane DesLions et sa quincaillerie musicale. Jeux gonflables, animation, maquillage pour les enfants et mascottes seront sur place.

En nouveauté cette année, il y aura une «Zone ado» et la possibilité de faire une partie de «bubble soccer». De plus, un parcours de BMX est proposé par Philippe Lafrenière, entraineur et répondant régional pour le développement et la promotion du BMX. Il y aura aussi des démonstrations et un concours d’agilité ouvert à tous. Il faut apporter son vélo personnel pour y participer.

Les lieux seront aménagés pour recevoir les parents de jeunes enfants (tables à langer, chaises hautes, bancs d’appoint, salon d’allaitement). Il y aura également sur place des kiosques d’information en lien avec la famille (allaitement, santé, sécurité).

Cet évènement est rendu possible grâce à divers partenaires organisateurs: la Ville de Témiscouata-sur-le-Lac, Acti-Familles, la Maison de la famille du Témiscouata, Re-Source Familles et l’Équipe COSMOSS Témiscouata.