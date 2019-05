Les Caisses Desjardins du Centre de Kamouraska et des Champs et des Bois proposent à leurs membres d’unir leurs forces

Lors de leurs assemblées générales annuelles tenues le 24 avril 2019, les présidents des conseils d’administration des caisses Desjardins du Centre de Kamouraska et des Champs et des Bois ont annoncé à leurs membres qu’un projet de regroupement des deux caisses était amorcé.

Depuis quelques mois déjà, les administrateurs des deux caisses ont entrepris une réflexion sur l’organisation qui permettrait de répondre encore mieux aux besoins des membres. Un comité de représentants des deux caisses a été formé afin d’analyser la pertinence et la faisabilité de ce projet de regroupement au profit des membres.

Le regroupement permettrait de se positionner comme une institution :

Favorisant une performance avantageuse pour ses membres ;

Attirante pour du personnel qui a soif de progresser ;

Soutenue par une base solide de membres fidèles ;

Bien ancrée dans le milieu.

Ils en sont venus à la conclusion que le regroupement des deux caisses était une source de potentiel indéniable pour atteindre ces objectifs.

La création de la nouvelle Caisse Desjardins Centre-Est-du-Kamouraska c’est :

12 488 membres copropriétaires

12 administrateurs élus, représentatifs de tous les secteurs de la Caisse, pour assumer la gouvernance de cette nouvelle organisation

36 employés, à l’écoute de vos besoins

4 centres de services, répartis sur tout le territoire

Des services financiers de haut niveau et des conseils adaptés

La grande complémentarité des deux caisses, leur proximité et leur vision commune en font une alliance naturelle et le regroupement de leurs forces serait dans l’intérêt des membres, du personnel et de la collectivité.

Des soirées d’information prévues le mardi 21 mai 2019, à 19 h 30 permettront aux membres d’obtenir des réponses à leurs questions sur ce projet que les administrateurs croient porteur d’avenir. De plus, les présidents rappellent que pour se concrétiser, le projet devra être approuvé par les membres lors d’assemblées générales extraordinaires qui se tiendront le lundi 10 juin 2019, à 19 h 30. Si le projet est accepté, la nouvelle Caisse Desjardins Centre-Est-du-Kamouraska verra le jour le 1er janvier 2020.