Un règlement pour protéger les animaux

La Ville de Rivière-du-Loup a franchi une première étape lundi soir lors de la séance du conseil afin de modifier son règlement sur le stationnement pour mieux protéger le bien être des animaux sur son territoire. Parce que pitous et minous déshydratés et suffocants dans un véhicule, c’est non.

À l'instar de Drummondville qui s'est doté d'un tel règlement, il sera «interdit de laisser un animal à l’intérieur d’un véhicule routier sans prendre toutes les mesures nécessaires afin de s’assurer qu’il ne souffre notamment du froid, d’insolation ou de coup de chaleur».

Du côté de la Ville de Rivière-du-Loup, on souligne qu’une demande officielle a été reçue de la Sûreté du Québec le 25 avril. Consciente du besoin, puisque les policiers n’étaient pas outillés pour intervenir et sévir devant de tels cas, le conseil de ville a rapidement répondu par l’affirmative.

«Cette modification permet de faciliter le travail des intervenants, tant des policiers que des pompiers, mais a aussi pour but de sensibiliser la population», souligne Karine Plourde, directrice des communications à la Ville.

La SQ se réjouit de la réponse. «De voir une municipalité, une ville, à l’écoute et agir aussi rapidement, on ne peut que la féliciter», a souligné le sergent Claude Doiron. Ce dernier rappelle qu’en vertu du Code criminel, un chat ou un chien, ne sont plus considérés comme des objets.

SITUATION JURIDIQUE

À la suite de l'adoption de la Loi visant l’amélioration de la situation juridique des animaux, le Code civil du Québec a été modifié. Désormais, les animaux sont considérés légalement comme des êtres doués de sensibilité ayant des impératifs biologiques.

La nouvelle loi vise un grand nombre d’espèces animales, à savoir : les animaux domestiques tels que le chat, le chien, le lapin, le bœuf, le cheval, le porc, le mouton, la chèvre, la poule et leurs hybrides.