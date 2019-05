Les ponts du partage de retour pour soutenir les familles moins nanties

C’est le jeudi 16 mai prochain, de 7 h à 9 h, qu’aura lieu la 23e collecte caritative des ponts du partage. L’évènement est organisé par le Carrefour d’Initiatives Populaires de Rivière-du-Loup et compte plusieurs bénévoles qui proviennent du milieu municipal et du comité Guignolée Rivière-du-Loup.

Au fil du temps, cette collecte a permis d’amasser près de 148 000 $ pour les personnes dans le besoin de la MRC de Rivière-du-Loup. Karine Jean, au nom de l’ensemble des bénévoles, explique la nécessité et l’importance de l’activité : «Le visage de la pauvreté change, nous devons être là et assurer les besoins grandissants de notre clientèle. Les ponts du partage permettent d’amasser des fonds pour soutenir ces gens et c’est pourquoi nous sollicitons la générosité des automobilistes. Chaque petit geste peut faire une grande différence pour la communauté, soyons généreux.»

Les dons recueillis sont destinés au Carrefour d’Initiatives Populaires et servent à financer les services d’aide alimentaire sur le territoire de la MRC de Rivière-du-Loup. La mission de l’organisme est d’assurer la sécurité alimentaire des gens et de favoriser l’autonomie alimentaire de ceux-ci, grâce aux différents services offerts. Tout au long de l’année, l’argent est redistribué en denrées afin de répondre de manière ponctuelle aux besoins des gens qui éprouvent d’importantes difficultés au niveau de l’alimentation. L’affluence est sans cesse grandissante : l’année dernière, pas moins de 923 dépannages alimentaires, 2 093 repas servis à la Bouffe Pop, plus de 10 000 portions préparées en cuisines collectives et 8 015 visites au comptoir de récupération alimentaire ont été comptabilisés.

La compréhension, la patience, la prudence et la vigilance des automobilistes sont sollicitées à l’occasion de cette édition 2019 des ponts du partage. C’est une activité qui permet de recueillir en quelques heures une somme cruciale pour les activités annuelles de l’organisme et constitue un apport indispensable pour la poursuite des activités du Carrefour d’Initiatives Populaires.