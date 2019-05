Saint-François-Xavier-de-Viger : une communauté qui s’est mobilisée pour rouvrir sa patinoire

Après 8 ans de fermeture, la patinoire de Saint-François-Xavier-de-Viger aura fait le bonheur des petits et des grands l’hiver dernier, grâce à l’implication de bénévoles. Avec l’arrivée de nouvelles familles et la présence de l’école, le besoin de rouvrir la patinoire se faisait de plus en plus sentir. C’est grâce à l’implication et à la générosité de 16 bénévoles que la relance de la patinoire a été possible.

Malgré des températures parfois difficiles et un horaire à établir, les bénévoles se sont organisés et se sont relayés tout au long de l’hiver afin de glacer, déneiger et entretenir la patinoire. Tracteurs et souffleuses ont été mis bénévolement à profit pour relancer cette activité hivernale incontournable. Plusieurs résidents et résidentes des municipalités avoisinantes ont également profité de cette réouverture. Une activité de patinage aux flambeaux a également été organisée.

«J’ai été très contente que cette patinoire ait été ouverte cet hiver, cela me permettait de voir mes amies sans me rendre à Saint-Épiphane», mentionnait Britany Patry, 11 ans, résidente de la municipalité, «Ç’a mis de la vie et une activité de plus à la paroisse. Merci aux bénévoles et on se dit à l’année prochaine». ajoutait sa mère Micky.

En plus de la réouverture de la patinoire, d’importantes sommes d’argent avaient déjà été investies dans les années passées pour rénover le Centre communautaire Gérard Bérubé, situé juste à côté. En effet, le sous-sol réaménagé a permis la tenue de plusieurs activités sociales en plus d’être un lieu de rassemblement prisé par les citoyennes et les citoyens de Saint-François-Xavier-de-Viger. Table de pool, baby-foot, jeux de cartes, l’installation d’un grand écran de TV dont les services ont été commandités par DERY Télécom, etc. agrémentent cet espace et sont venus compléter l’offre de loisirs de la municipalité et la patinoire.

Le succès de cette mobilisation citoyenne montre l’importance des loisirs dans une communauté et la Municipalité de Saint-François-Xavier-de-Viger tient à remercier ses bénévoles. Pour ce qui est de l’ouverture de la patinoire l’hiver prochain, seul l’avenir pourra dire si elle aura lieu, mais force est de constater que ce fut un succès cette année.

Localisée entre Saint-Épiphane et Saint-Hubert, la municipalité de Saint-François-Xavier-de-Viger a une position stratégique. Traversée par la 291 et située à 25 km à l’est de Rivière-du-Loup, cette municipalité rurale, de près de 250 habitants, attire de plus en plus de jeunes familles. Accessibilité à la propriété, cadre de vie, tranquillité, etc. Saint-François-Xavier-de-Viger séduit de plus en plus.