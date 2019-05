Laurence Dubuc remporte le concours d’écriture du Département de philosophie

Le 25 avril dernier, Laurence Dubuc, originaire de Rivière-du-Loup et étudiante de deuxième année en Arts visuels au Cégep de Rivière-du-Loup, a remporté une bourse de 500 $ pour son texte intitulé «L’enseignement de la philosophie, ou comment préserver la conscience d’une société».

Le comité d’évaluation, formé de quatre enseignants en philosophie, a particulièrement apprécié la cohérence et la pertinence des propos de Laurence, la richesse de ses références, son argumentation irréprochable, la qualité du travail de recherche, sans oublier l’excellence du français employé. Son texte est d’ailleurs disponible sur le site web du Cégep de Rivière-du-Loup.

Ce concours d’écriture, présenté par le Département de philosophie du Cégep de Rivière-du-Loup, a pour but de permettre aux étudiants de déployer leur pensée critique et créative à travers la rédaction d’un texte argumentatif, tout en contribuant au financement et à la poursuite de leurs études supérieures.

Les participants de cette seconde édition étaient invités à répondre à la question philosophique suivante : Y a-t-il péril à faire de la philosophie un cours optionnel au cégep?

«Ma participation au concours de création en philosophie s’est avérée une expérience enrichissante et gratifiante. Pouvoir pleinement s’adonner à une gymnastique intellectuelle et bénéficier d’une tribune pour partager l’aboutissement de sa réflexion, c’est une formidable opportunité pour un jeune. Aller au-delà des opinions simplistes et hasardeuses, oser s’engager dans un cheminement philosophique puis prendre position par rapport à des enjeux de son temps, c’est un exercice fastidieux, mais tellement stimulant. Je suis donc fière d’avoir su relever ce défi, et j’encourage vivement tous les élèves philosophes à faire de même, à entrainer leur esprit. Puisqu’on en a la chance, il faut faire entendre sa voix : on profite tous de cet échange d’idées», mentionne Laurence Dubuc.