Le Club Rotary fait des heureux au Carrefour d’initiatives populaires

Le 5 avril dernier, avait lieu au Carrefour d’initiatives populaires un diner spécial «Cabane à sucre».

À cette occasion, le Club Rotary a offert aux quelques 80 participants à ce diner les sucreries d’usage (cornets et tire d’érable) provenant de l’Érablière du Lac St-Hubert. Trois membres du Club étaient présents à cet évènement, à savoir : Gaston Bernier, Pierre Thivierge et Jacques Roy, président. Ils étaient accompagnés de Nancy Lagacé, copropriétaire de l’Érablière du Lac St-Hubert et Luce Ouellet, bénévole. À noter que l’érablière est maintenant certifiée bio.

Cette activité fait partie des nombreuses actions bénévoles que les membres effectuent en cours d’année, auxquels se joignent d’autres bénévoles dans le principe de donner au suivant.