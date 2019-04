3 450 collations distribuées aux enfants d’âge scolaire grâce au Défi Everest

Le Carrefour d’Initiatives Populaires de Rivière-du-Loup a annoncé que ce sont près de 3 500 collations qui ont été distribuées à des enfants d'âge scolaire. De ce nombre, 2 250 collations ont été distribuées gratuitement dans les écoles depuis le début de l’année 2019 grâce à son nouveau projet « Opération Boîte à Lunch ».

Des fruits, barres tendres, compotes et fromages ont remis dans 9 écoles des commissions scolaires Kamouraska-Rivière-du-Loup et du Fleuve-et-des-Lacs. Plus de 1 200 autres collations ont également été distribuées aux enfants d’âge scolaire par le biais des paniers de dépannage alimentaire d’urgence.

Cette Opération Boîte à Lunch a été rendue possible grâce aux précieux partenaires qui ont amassé des sous lors du dernier Défi Everest Premier Tech pour le Carrefour d’Initiatives Populaires soit les équipes de DuBreton et de la Caisse Desjardins de Rivière-du-Loup. Une mention spéciale aussi à Info Dimanche et à un généreux donateur d’avoir également permis la réalisation de ce beau projet.

Le Carrefour souhaite que cette Opération Boîte à Lunch soit la première édition d’une longue série et qu’elle puisse s’étendre à encore plus d’écoles dès l’an prochain!