Horaire des succursales de la SAQ pour le congé pascal

Le Vendredi Saint et le samedi, les 19 et 20 avril, les succursales de la SAQ seront ouvertes selon leur horaire habituel.

Le dimanche 21 avril, toutes les succursales SAQ Express seront ouvertes. La plupart des SAQ (Classique) seront ouvertes. La plupart des SAQ Sélection seront fermées. Les succursales SAQ Dépôt seront également fermées.

Pour le lundi de Pâques, 22 avril, la majorité des succursales seront ouvertes, à l'exception de celles situées dans un centre commercial fermé et qui ne sont pas accessibles de l'extérieur. Il est possible d'obtenir plus d'information sur les heures d'ouverture au SAQ.com dans l'onglet Succursales.