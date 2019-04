Des personnes immigrantes s’intéressent à la MRC de Rivière-du-Loup

Près de quarante personnes immigrantes provenant de la région de Montréal ont répondu à l’invitation du Centre local de développement (CLD) de la région de Rivière-du-Loup pour participer à un Séjour découverte les 20 et 21 mars dernier dans la MRC de Rivière-du-Loup.

Lors de cette activité, elles ont rencontré des employeurs de tous les horizons dans le cadre d’Événement Emploi, profité de rencontres individuelles et personnalisées incluant des informations sur le milieu de vie, participé à des activités de réseautage avec divers représentants d’organismes et d’entreprises et visité la région.

Dans le rapport annuel 2018 du CLD, on souligne le travail fait au cours de la dernière année pour supporter la venue d’immigrants dans la région. Les ressources du CLD ont aidé 118 personnes, un nombre record : des résidents permanents, des demandeurs d’asile, des étudiants internationaux et des travailleurs temporaires. Plusieurs de ces derniers sont en démarche pour l’obtention d’un statut de résident permanent. À cela s’ajoute leurs conjoints et conjointes ainsi que des enfants en âge d’être intégrés au milieu scolaire ou en service de garde.

Marie-Josée Huot, directrice générale du CLD de la région de Rivière-du-Loup, explique que la présence des personnes immigrantes va bien au-delà des chiffres officiels du rapport annuel 2018 de l’organisme. «Nous estimons à plus de 1000 personnes la présence des immigrants sur notre territoire, des résidents permanents, des travailleurs temporaires et des étudiants internationaux. Quand nous les approchons pour venir ici, nous leur disons les vraies choses, ça ne sert à rien d’embellir la réalité», note Mme Huot.

Les personnes immigrantes recherchent un emploi, mais également un milieu de vie. «Lors du Séjour découverte des 20 et 21 mars dernier dans la MRC de Rivière-du-Loup, ces visiteurs ont notamment souligné l’accueil des intervenants de la région», indique la directrice générale.

Le CLD effectue des suivis personnalisés et individuels pendant l’établissement et l’intégration, tant sur le plan social que professionnel. À cet effet, 87 personnes immigrantes établies dans la région avant 2018 ont bénéficié de ce service.

L’organisme a aussi accompagné 132 entreprises, soit pour les sensibiliser à recruter des personnes immigrantes, les informer sur les procédures de recrutement, dans la promotion de leurs postes disponibles, etc.

À titre de projet pilote, le CLD a organisé trois évènements de recrutement sur Montréal accompagnés d’employeurs recherchant de la main-d’œuvre immigrante non spécialisée. L’organisme a également participé aux Journées Québec à Paris avec comme but de positionner la MRC de Rivière-du-Loup comme destination d’immigration de choix. Nous pouvons le constater, l’intérêt pour les travailleurs immigrants est de plus en plus grand et nécessaire pour les employeurs de la région.