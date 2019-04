Un résident du Bas–Saint-Laurent fait un gain au Banco

Yves Dumont, de Rivière-du-Loup, a mis la main sur un beau montant de 25 000 $ au tirage du Banco du 22 mars dernier. Le chanceux avait commencé à jouer au Banco à peine deux semaines avant son gain.



M. Dumont s'est procuré son billet au marché Alimentation d’en haut, 31, chemin des Raymond à Rivière-du-Loup.

Du 1er janvier au 9 avril 2019, Loto-Québec a versé 27 lots de 1 000 000 $ ou plus et fait 16 millionnaires. Les loteries Gagnant à vie et Grande Vie ont permis à 4 chanceux de mettre la main sur une rente à vie. Nos gagnants de lots importants figurent sur la page Gagnants du site Loteries.