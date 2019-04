Gagné et son groupe au profit des Guerriers

Gagné et son band viennent faire bouger la grande salle (Place Hélène-Dubé) de l'École secondaire de Rivière-du-Loup ce vendredi. Il s'agit d'un spectacle-bénéfice qui se tiendra à 19 h 30 à 22 h 30 au profit de l'équipe de football des Guerriers.

Les organisateurs de cette soirée souhaitent donner un coup de main à l'équipe, aux parents et aux jeunes et aider à garder les couts le plus bas possible pour la pratique de ce sport.

Véronique Bilodeau, qui lance son premier album complet, sera aussi du spectacle.

On promet des surprises et de tirages et encore plus au rendez-vous.